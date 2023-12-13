ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وأفاد بيان بإنه في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الادارة بالتفتيش على عدد من المصانع والمحال التجارية والمخابز ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 4922 جنح العاشر ضد " س .م .ع "صاحب مصنع بالعاشر لضبط 40 شيكارة صودا كاوية زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي وزن طن صودا كاوية مجهولة المصدر.

والمحضر رقم 4923 جنح العاشر ضد "ز . ز .ك" صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالعاشر لضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر.

والمحضر رقم 4924 جنح العاشر ضد " ش .م .م" صاحب محل بقالة بالعاشر لضبط طن أرز مجهول المصدر.

هذا وقد تم التفتيش على عدد من المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات العجين.