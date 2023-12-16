مصادرة 1560 كجم سكر بإحدى السلاسل التجارية بالإسكندرية لحجبها عن الجمهور

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين بمتابعة الأسواق بصورة دورية، والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار تلك السلع أو التربح من بيعها في السوق السوداء.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية على قيام الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.

وأضاف محافظ الإسكندرية إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.