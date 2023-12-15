ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضبط سيارة محملة بـ 8طن سماد يوريا مدعم محظور تداولها في الأسواق.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التموين بالبحيرة.