اليوم السابع
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ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:00 م
ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.
 
وأسفرت تلك الحملات عن  ضبط  4500 لتر سولار   قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وضبط سيارة محملة بـ 8طن سماد يوريا مدعم محظور تداولها في الأسواق.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف  مدير إدارة التموين بالبحيرة.
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على  الأسواق ومحطات الوقود  والمصانع الغير مرخصة، وذلك  لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمي . 
 






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