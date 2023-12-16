مش بس مليانة حديد.. 5 فوائد للسبانخ لا يعرفها الكثيرون

كتبت فاطمة خليل

السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما تتميز أوراقها الخضراء بنسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة، ويمكن تناولها مع السلطات والشوربة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد صحية أقل شهرة للسبانخ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد السبانخ التي لا يعرف الكثيرون عنها

تحسن التركيز والذاكرة

أثبت العلم والأبحاث أن تناول السبانخ بانتظام أدى إلى انخفاض في الأمراض المعرفية مثل: مرض الزهايمر والخرف، كما تقلل المركبات الموجودة فيها مثل حمض الفوليك وفيتامين ب من خطر الضعف الإدراكي.

تنظم ضغط الدم

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تناولوا السبانخ شهدوا زيادة في مستويات نترات الدم، وبما أن السبانخ مصدر جيد للنترات، فإنها تنظم ضغط الدم، كما إن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي مفيد لصحة قلبك.

إنقاص الوزن

دمج السبانخ في نظامك الغذائي يساعد على إنقاص الوزن تدريجيًا، حيث تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمحتوى العالي من الألياف التي تساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية.

خصائص مضادة للسرطان

السبانخ لها خصائص مضادة للسرطان، ويعتقد أن المركبين MGDG وSQDG يبطئان نمو الخلايا السرطانية.

السبانخ جيدة لصحة عينيك

تعمل السبانخ على تحسين البصر لأنها تحمي العين من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر. يتكون من اللوتين والزياكسانثين وهو مفيد للعين. يمكن أن يساعدك تضمين السبانخ في نظامك الغذائي في الحفاظ على صحة عينيك.