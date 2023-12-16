محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سفينة المساعدات الإماراتية خلال وصولها إلى ميناء العريش البحرى، فى حضور مريم الكعبى سفيرة الإمارات فى القاهرة، سلطان حمد الشامى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، راشد المنصورى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء.

وقال المحافظ، أن مصر تقوم بجهود كبيرة فى استقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية من مختلفة الدول والهيئات والمؤسسات، وإيصالها إلى قطاع غزة. وثمن المحافظ الجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإمارات من الدول التى قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة.

ووجهت السفيرة الإماراتية الشكر للقيادة المصرية على جهودها فى استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأضافت أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة الاسبوع الماضى، وتحمل على متنها أكثر من 4000 طن من المساعدات المتنوعة من بينها 3456 طنا من المواد الغذائية، 420 طنًا من المواد الإيوائية، 131 طنًا من المساعدات الطبية التى تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر.

من جانبه أكد راشد المنصورى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتى أن سفينة المساعدات تأتى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت 7225 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزه عن طريق مدينة العريش، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة.

من جانبه أكد اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحرى، أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية 4 سفن من بينها سفينتان تركيتان حملتا كميات كبيرة من المساعدات ومستشفى ميدانى وسفينتين طبيتين أحدهما فرنسية والثانية إيطالية يستقبلان الجرحى الفلسطينيين للعلاج واجراء الجراحات.