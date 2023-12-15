بدء تفريغ شحنة مساعدات إماراتية لغزة نقلتها سفينة من ميناء الفجيرة للعريش.. صور

بدإت فى ميناء العريش البحري بشمال سيناء اعمال تفريغ شحنة مساعدات انسانية لغزة قادمة من الامارات نقلتها سفينة اماراتية من ميناء الفجيرة علي ساحل الإمارات الشرقي لميناء العريش علي ساحل مصر الشمالي على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية.

قال مصدر بميناء العريش البحرى، إن السفينة الإمارتية ضمن مجموعة سفن بدأ إبحارها إطار دور مصر لتسهيل استقبال وتوصيل المساعدات العربية والدولية لقطاع غزة، لافتا أنه سبق وتم استقبال 4 سفن محملة بمساعدات لصالح قطاع غزة من بينها سفينتان تركيتان حملت كميات من المساعدات المتنوعة والمستشفيات الميدانية، وسفينة طبية فرنسية وأخرى سفينة طبية إيطالية تستقبل يوميا جرحى من غزة لعلاجهم.



وانطلقت السفينة الإمارتية المنتظر التي وصلت صباح اليوم الجمعة ميناء العريش، من ميناء الفجيرة يوم 2 ديسمبر الجارى على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.