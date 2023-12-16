محافظ بورسعيد: مجمع الصناعات المغذية يخلق فرص عمل للشباب لدفع عجلة الاقتصاد

بورسعيد محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية ( الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد.

وأكد المحافظ، أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة مشيرا أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وأشار إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.