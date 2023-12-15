تجهيز معدات الأحياء ورفع كفاءتها للتعامل مع تقلبات الطقس فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، جاهزية المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء ورفع كفاءتها، واستعدادتها للتعامل مع آثار التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية.

وأكد المحافظ، أنه تم عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها، فضلا عن رفع كفاءة معدات النظافة بالأحياء، مشدداً على مواصلة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالاحياء

وأوضح أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراجات والتى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراجات بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامه وازاله الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى دهان المبانى والمكاتب الإدارية، ومظلات السيارات، والمعدات، وصيانة دورات المياه، ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسية، وممرات إصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية، وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكة الصرف الصحي الداخلية للجراجات.