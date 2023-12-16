مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حداداً على أمير الكويت

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قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ تنكيس أعلام المجلس من أعلى مقر المجلس ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حداداً على أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم.

ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.