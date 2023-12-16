اليوم السابع
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متحدث باسم الحوثيين: محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:46 م
متحدث باسم الحوثيين: محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر سفينة إسرائيلية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن متحدث باسم الحوثيين قال إن هناك محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، قالت إنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة تل أبيب جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة."

 

 







متحدث باسم الحوثيين

الأطراف الدولية

عمليات البحر الأحمر




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