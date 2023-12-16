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قناص إسرائيلى يقتل أمًا وابنتها فى كنيسة العائلة المقدسة بقطاع غزة

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:08 م
قناص إسرائيلى يقتل أمًا وابنتها فى كنيسة العائلة المقدسة بقطاع غزة قناص
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قناصا إسرائيليا، قتل أما وابنتها، اليوم السبت، في كنيسة العائلة المقدسة في غزة.

ووفق وكالة "وفا"، قال شهود عيان، إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.

وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من أبناء شعبنا المسيحيين في غزة، بإخلاء الكنيسة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وفي 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.

 







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