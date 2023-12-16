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القاهرة الإخبارية: قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين فى قطاع غزة

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:43 م
القاهرة الإخبارية: قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين فى قطاع غزة قوات الاحتلال
رامى محيى الدين

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل أن قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين في القطاع.

وأضافت: الاحتلال يستهدف المدنيين بالمسيرات في قطاع غزة، وأنه يواصل الاستهداف المباشر للصحفيين ويحظر دخول فرق الإغاثة لمناطق فى قطاع غزة.

 

 

 







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