القاهرة الإخبارية: قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين فى قطاع غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل أن قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين في القطاع.
وأضافت: الاحتلال يستهدف المدنيين بالمسيرات في قطاع غزة، وأنه يواصل الاستهداف المباشر للصحفيين ويحظر دخول فرق الإغاثة لمناطق فى قطاع غزة.
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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل أن قناصة الاحتلال يواصلون استهداف المدنيين في القطاع.
وأضافت: الاحتلال يستهدف المدنيين بالمسيرات في قطاع غزة، وأنه يواصل الاستهداف المباشر للصحفيين ويحظر دخول فرق الإغاثة لمناطق فى قطاع غزة.
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