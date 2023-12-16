قرارات مهمة للهيئة الوطنية للانتخابات أدت لارتفاع نسب المشاركة.. تعرف عليها

- الهيئة الوطنية أبرمت بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

- الاهتمام بفئة ذوى الهمم من كل الحالات ومساعدة كبار السن للتصويت.

- توفير القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية، بحيث كان قاض علي كل صندوق وما أعطي ضمانة للمواطنين لحياد القضاة.

- الدفع بالرائدات الريفيات يتصلن مباشرة بالأسرة المصرية من أجل توعية الناخبين وافلناخبات بأهمية ااقتراع.

- الاستجابة لعدد كبير من المواطنين في تغيير الموطن الانتخابي.

- تعدد الطرق المستخدمة لاستلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية.

- التواصل مع صانعي المحتوي "البلوجرز" للوصول إلي الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين.

- مشهد المصريين في الخارج أثناء التصويت في الانتخابات كان حافزًا لمن هم في الداخل.

- التوسع في عدد اللجان الفرعية خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين.

- تمكين الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بعد انتهاء موعد التصويت من الادلاء بأصواتهم.