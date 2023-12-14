موعد نتيجة انتخابات الرئاسة.. إعلان اسم رئيس الجمهورية الفائز الاثنين.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى



موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم الخميس فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة وتفصل فيها يومى الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 ، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية ، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.