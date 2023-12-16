اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تنعى أمير الكويت: كان قائدا عظيما يحترم قيم السلام والاعتدال

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:31 م
فرنسا تنعى أمير الكويت: كان قائدا عظيما يحترم قيم السلام والاعتدال ماكرون
أ ش أ

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نعت فرنسا، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذى وافته المنية اليوم /السبت/.

وذكر بيان للرئاسة الفرنسية: "ببالغ الحزن تلقى الرئيس الفرنسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، حيث فقدت الأمة الكويتية قائدا عظيما يحترم قيم السلام والاعتدال التى جسدها". 


وأضافت الرئاسة أن طوال فترة حكمه، كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ملتزما بتطوير بلاده، وحريصا على تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب الكويتي، كما كان حريصا على تعزيز روابط الصداقة المتميزة بين فرنسا والكويت.


وقدم الرئيس الفرنسى خالص تعازيه لعائلة أمير الكويت وللسلطات والشعب الكويتي، مؤكدا على علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين. كما تؤكد فرنسا مجددا دعمها وعلاقات الصداقة مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذى تولى مقاليد الحكم أميرا جديدا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ نواف الأحمد الصباح الذى توفى اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.







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وفاة الشيخ نواف الجابر

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وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

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