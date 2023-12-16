طقس محافظة الغربية الآن.. شمس ساطعة وسماء صافية ونشاط خفيف للرياح

الغربية مصطفى عادل

تسود حالة من الطقس الخريفي في محافظة الغربية، واستقرار لحالة الطقس، مع نشاط خفيف للرياح، وتشهد سماء المحافظة سطوع الشمس منذ الصباح، مع سماء صافية خالية من تجمعات السحب الكثيفة أو المتوسطة عدا بعد تجمعات للسحب الخفيفة.

واختفت الشبورة المائية تدريجيا منذ الصباح بعد أن غطت الطرق الزراعية السريعة والفرعية المتاخمة للاراضي الزراعية، وانكشفت الرؤية على هذه الطرق بشكل واضح بعد اختفاء الشبورة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.