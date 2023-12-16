رئيس مدينة زفتى: الانتهاء من 90% بمشروعات حياة كريمة بقرية نهطاى النموذجية

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، أن مشروعات حياة كريمة بمجلس قروي نهطاي والتي تعد من القرى النموذجية على مستوى المركز، تسير على قدم وساق بدون توقف الانتهاء منها لخدمة الأهالي وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن نسبة تنفيذ المشروعات داخل مجلس قروى نهطاي بالكامل تخطت 90%، ولم يتبق إلا بعض المشروعات الجاري تشطيبها وفرشها بالاثاث والأجهزة، مشيراً إلى أن مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي البيطري ومركز الشباب والكورنيش والسوق والموقف الحضاري وقطاع التعليم ومياة الشرب تم الانتهاء منهم بشكل كامل.