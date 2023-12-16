ضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى.

وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.