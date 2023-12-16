سقوط عصابة تخصصت فى السرقات بحوزتهم مخدرات بالمنوفية

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالمنوفية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار) حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور" لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - سيارة ربع نقل"بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بدائرتى (قسم شرطة منوف ، مركز شرطة شبين الكوم) ، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.