رئيس مركز المناخ: انخفاض كبير فى الحرارة بداية من الخميس القادم

‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن مجمل طقس الحالى دافيء نهارا بارد ليلا مشيرًا إلى أن الشتاء الحقيقي سيبدأ من يوم الخميس القادم بانكسار كبير في الحرارة نهارا ومزيد من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر .

أوضح فهيم أن أهم المعاملات الشتوية لكل المحاصيل تتضمن اجراء رية التشتية للقمح مع اضافة دفعة التسميد الاولي ويفضل اضافة 10 لتر فسفوريك لزيادة معدلات التفريع وبدء زراعة عروة البطاطس الصيفية واجراء الرية الاولى للزراعات المبكرة مع اضافة دفعة الازوت في صورة نترات نشادر .

‎وأضاف أنه من الضروري تكثيف اضافات البوتاسيوم للتحجيم في البطاطس الشتوية والبنحر والثوم والبصل المقور والسبعيني واجراء الرشات الوقائية ضد امراض الرطوبة في الفول والطماطم والفلفل والفراولة والخرشوف وغيرها، وسرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لكل اشجار الفاكهة "مانجو زيتون رمان متساقطات ".

يشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ فى 22 من شهر ديسمبر تقريباً "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي "حول يوم 22 ديسمبر" يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.