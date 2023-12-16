اليوم السابع
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حميميم: روسيا تشن غارات على مسلحين خططوا لاستهداف منشآت النفط فى سوريا

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:00 ص
حميميم: روسيا تشن غارات على مسلحين خططوا لاستهداف منشآت النفط فى سوريا الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا إن الطيران الروسى أغار على مواقع مسلحين خططوا لاستهداف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكة طرق بسوريا

وقال كوليت في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: خططت الجماعات المسلحة غير الشرعية للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكات للطرق ومواقع للقوات الحكومية السورية.

وأضاف: "من أجل منع وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على معاقل الجماعات المسلحة التي تم تحديد مواقعها في بادية "بيلايا".







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