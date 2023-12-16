تعرف على 5 آليات لتطوير منظمة التجارة العالمية قبل مؤتمر العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

عقدت منظمة التجارة العالمية wto اجتماعا، حيث شهد استماع الأعضاء إلى رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، الكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي سيعقد في أبو ظبي في فبراير 2024.

كما وافق الأعضاء على زيادة ميزانية أمانة منظمة التجارة العالمية للفترة 2024/2025 فترة السنتين بعد 12 عاماً من النمو الاسمي الصفري.

وأخبر الوزير الزيودي الأعضاء أنه لم يتبق الآن سوى 10 أسابيع على بدء المؤتمر الوزاري الثالث عشر وأنه يجب على الأعضاء تكثيف عملهم لسد الفجوات المتبقية بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها تعرف على التفاصيل فى 5 نقاط .

1 - تمت الموافقة على زيادة الميزانية ، اتفق الأعضاء على زيادة الميزانية التشغيلية لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 3.6% - من 197.2 مليون فرنك سويسري إلى 204.9 مليون فرنك سويسري - لعامي 2024 و2025 في ضوء زيادة التضخم والالتزامات التعاقدية ، ويشمل ذلك زيادة قدرها 0.73 مليون فرنك سويسري لمركز التجارة الدولية، وهو وكالة متعددة الأطراف ذات ولاية مشتركة مع منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهذه هي أول زيادة لمنظمة التجارة العالمية في ميزانيتها التشغيلية منذ 12 عاما.

2 - إصلاح منظمة التجارة العالمية ، تم عقد أربعة اجتماعات غير رسمية حول إصلاح منظمة التجارة العالمية خلال عام 2023، مع التركيز على التنمية، والوظيفة التداولية لمنظمة التجارة العالمية والمسائل المؤسسية، والسياسة التجارية والصناعية، وعلى مستوى كبار المسؤولين، التجارة والصناعة. الاستدامة البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، أحرز عمل "الإصلاح بالممارسة" تقدماً أيضاً هذا العام. على سبيل المثال، اعتمد مجلس التجارة في السلع (CTG) تقريرًا في 30 نوفمبر يتضمن 127 خطوة ملموسة تم اتخاذها منذ المؤتمر الوزاري الثاني عشر في يونيو 2022 لتحسين أداء وكفاءة المجلس وهيئاته الفرعية الأربع عشرة.

3 - اتفق الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على عملية لمعالجة الدعوات القائمة منذ فترة طويلة لإصلاح منظمة التجارة العالمية. وتلزم الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر الأعضاء بالعمل على إصلاح المنظمة لتحسين جميع وظائفها من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة.

4 - توسيع نطاق قرار التنازل عن اتفاق تريبس ليشمل العلاجات والتشخيصات ، أفاد رئيس المجلس المعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، السفير بيمشانوك بيتفيلد من تايلاند، أن المناقشات بموجب الفقرة 8 من قرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة بشأن ما إذا كان سيتم توسيع نطاق القرار ليشمل تشخيصات كوفيد-19 ورصدها ، وقد استمرت العلاجات بشكل رسمي وغير رسمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

5 - ولزيادة توسيع أساس المناقشات القائمة على الحقائق والأدلة، عقد مجلس اتفاق تريبس أيضًا جلسة مواضيعية في سبتمبر لمساهمة أصحاب المصلحة الخارجيين بينما تم إطلاع الأعضاء في أكتوبر على التقرير الخاص بعلاجات وتشخيصات كوفيد-19 ومواطن مرونة اتفاق تريبس من قبل الولايات المتحدة لجنة التجارة الدولية (USITC).

وعلى الرغم من هذه المشاركة المستمرة، قال السفير بيتفيلد إنه لا يوجد حاليًا إجماع بين الأعضاء حول ما إذا كان سيتم توسيع قرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر ليشمل تشخيص وعلاجات كوفيد-19. وقالت إنه في اجتماعاتها ومشاوراتها الأخيرة، أكد الأعضاء مواقفهم المعروفة والمتباينة، مضيفة أنها مستعدة لمواصلة تسهيل مشاركة الأعضاء بشأن هذه المسألة حسب الاقتضاء.