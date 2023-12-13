كيف تساهم منظمة التجارة العالمية فى مكافحة التجارة غير المشروعة فى الأغذية؟

أكد نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جان ماري بوغام على أن كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية يوفر إطارًا قانونيًا للتجارة الدولية للأغذية، مما يساعد على مكافحة التجارة غير المشروعة، لافتا انه بحكم التعريف، فإن تعزيز منظمة التجارة العالمية هو السبيل الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة اعرف التفاصيل في 10 معلومات .

1- قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للأعضاء بممارسة السيطرة على حدودهم وإنفاذ قوانينهم التجارية، مما يترك مجالًا أقل للتجارة غير المشروعة.

2- تشير تجارة الأغذية غير المشروعة أو غير المشروعة عادة إلى الاحتيال الغذائي - بيع منتجات ومكونات غذائية دون المستوى المطلوب - وتهريب الأغذية - الذي يتم القيام به لتجنب ارتفاع تعريفات الاستيراد والتصدير في بعض الاقتصادات.

3- وفقاً للتحالف الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، فإن الخسارة الاقتصادية السنوية الناجمة عن الاحتيال الغذائي تتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي.

4- أحد الجوانب المهمة لأنشطة منظمة التجارة العالمية هو تشجيع الأعضاء على خفض الحواجز التجارية حيث أن انخفاض أسعار السلع القانونية يمكن أن يكون إحدى الطرق الجيدة لتقليل حوافز التجارة غير المشروعة، على الرغم من أن "حجمًا واحدًا لا يناسب الجميع".

5- اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة تسمح أيضًا للحكومات بمعالجة الممارسات غير القانونية، مثل الملصقات الغذائية الكاذبة والمضللة.

6- يحمي اتفاق تريبس محتوى الملكية الفكرية للسلع المتداولة ويعمل كأداة حيوية في مكافحة تقليد الأغذية والمشروبات والمواد الكيميائية الزراعية.

7- 3 اتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية تنظم بشكل مباشر مجموعة واسعة من العمليات الحدودية، بهدف تسهيل التجارة والقضاء على الاحتيال، وهي اتفاقية التقييم الجمركي، واتفاقية التفتيش قبل الشحن، واتفاقية تيسير التجارة.

8- الحاجة إلى تحديث كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز التجارة المفتوحة كوسيلة لمكافحة التجارة غير المشروعة في الأغذية.

9- أهمية المفاوضات الزراعية الجارية، والتي تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية المفرطة والإعانات التي تشوه التجارة، ومعالجة القيود على الاستيراد والتصدير.

10- انفتاح التجارة يمكن أن يقلل من حوافز التهريب والتجارة غير المشروعة.