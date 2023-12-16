تعرف على خريطة إنتاج 33 ألف طن سنويا من مخلفات صناعة الجلود فى مصر

كتبت ـ منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز إدارة المخلفات ب وزارة البيئة ، أن حجم مخلفات الجلود والدباغة فى مصر يصل حوالى 33 ألف طن سنويا، وأن القانون المصرى الخاص بالمخالفات ولائحته التنفيذية، يضع آلية للتخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات، من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها، وتدويرها و التخلص الآمن منها، كما أنه ألزم مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من إجمالى حجم مخلفات الجلود فى مصر والذى يصل إلى 267 طن شهريا بما يعادل 33 ألف طن سنويا، بينها 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى وحوالى 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة و12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة و 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

جدير بالذكر، أن الدولة بصدد إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى لصناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، تماشيا مع قانون المخلفات.