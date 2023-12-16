تعرف على تفاصيل تطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى 2050

كتبت أسماء نصار

تعمل وزارة الموارد المائية والري على مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام 2050 تماشياً مع خطه الدولة، لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية .

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل تطوير الخطة القومية للموارد المائية:

1- مراجعة وتطوير الخطة القومية لتمتد حتي عام 2050 تماشيا مع خطه الدولة.

‏2‎- إضافة الابعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.

‏‎3- مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية لها.

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4- تطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة لإجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة .

‏‎5- عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث مؤشرات النجاح بما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.

‏‎6- تحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لإدارة المياه بما يتماشى مع تحديات التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قطاع الغذاء.

‏‎7- إستكمال تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط .