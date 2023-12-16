انطلاق حملة التبرع بالدم بكلية الصيدلة جامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأ مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة قناة السويس حملته للتبرع بالدم ، تحت شعار "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأتت هذه الحملة في دورتها الثانية عشرة لتصل إلى تجميع عدد أكياس دم بلغ 333 كيس دم، والذي يساهم في إنقاذ حياة 999 شخصا، كما قدمت الحملة التوعية لأكثر من 3000 فرد، إلى جانب ترسيخ مفهوم "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم".

وجاءت الحملة بإشراف تنفيذي الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور شديد جاد شديد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وانطلقت الحملة خلال شهر نوفمبر، وبدأت في السابع من نوفمبر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي الثاني عشر من نوفمبر توجهت لكليتي الهندسة والطب البيطري.وفى الثالث عشر من نوفمبر تواجدت الحملة بكلية التربية الرياضية بينما اتجهت في الرابع عشر من نوفمبر إلى كليتي الزراعة و العلوم، وفي التاسع عشر من نوفمبر في كليتي الصيدلة والتمريض، و في اليوم العشرين من نوفمبر أقيمت الحملة بكلية الحاسبات و المعلومات، واستكملت الحملة فاعلياتها في اليوم الرابع و العشرين من نوفمبر، حيث توجهت إلى إحدى قرى القنطرة غرب، واختتمت أعمالها بالتواجد في أكبر ميادين الإسماعيلية السلطان حسين.

وأوضح محمد أشرف مسئول مكتب التسويق للاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس أن هذه الحملة جاءت بإشراف مسؤول لجنة الصحة العامة محمد عابدين، و رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس وليد إبراهيم.