الهيستامين مادة تنبه الجسم للهجمات.. وما سبب عدم تحملها؟

كتبت مروة محمود الياس

الهيستامين من الأدوات التى تنذر الجسم بمشكلة أو بتهديد، فوفقًا لموقع clevelandclinic فإن جهاز المناعة فى جسمك يعمل على إظهار هذه المادة عندما يشعر بخطر أو تهديد، وبالتالى تحدث علامات الحساسية المعروفة.

الهيستامين فى أجسامنا له أهمية كبيرة، فهو الذى ينذر الجسم بأن لديك حساسية معينة تجاه نوع أو مادة معينة فى الطعام أو الشراب أو حتى وبر الحيوانات أو الغبار على سبيل المثال، فتظهر أعراض الحساسية تجاهها ومن هنا يبدأ الجسم فى إظهار أعراض الحساسية للتنبيه، مثل الهرش والطفح الجلدى، والانتفاخ والتورم واضطرابات فى التنفس وضربات القلب أيضًا والدوار وغيرها، وهنا يأتى دور مضاد الهيستامين الذى يتناوله الشخص لإيقاف أعراض الحساسية والبعد عن مسبب الحساسية ذاته.

وأضاف التقرير أيضًا أن عدم قدرة الجسم على تحمل الهيستامين هى حالة مرضية تنتج عن زيادة معدلات وكميات الهيستامين فى الجسم، وهو ما يعانيه بعض الأشخاص، وهو ما ينتج عنه الكثير من العلامات والأعراض التى تظهر على الجسم بشكل واضح ومن أهم هذه العلامات أن تشعر بألم شديد بالرأس وصداع وكذلك تشعر بالوهن والتعب المستمر وعدم القدرة على بذل الجهد المطلوب، وقد تعانى بعض السيدات من اضطراب شديد فى الطمث ومواعيده وعدم انتظامها.

أضاف التقرير أيضًا أن عدم القدرة على تحمل الهيستامين يظهر على شكل علامات منها مشكلات واضطرابات هضمية عنيفة، كذلك التهابات الأنف واحتقانها.

ونصح التقرير بزيارة المختص إذا كان الشخص يعانى مثل هذه العلامات والأعراض سالفة الذكر، لتحديد مستويات الهيستامين وطبيعة التعامل مع اى زيادة أو عدم تحمل فى مستوياته، وهو ما يعرف بعدم القدرة على تحمل الهيستامين بالجسم.