المشدد 7 سنوات لمتهم والحبس سنة لآخر لاتهامهما بالإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ف.ح." عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبته بالحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه لاتهامه بتعاطى الحشيش ، كما عاقبت المتهم "ع.س.ش" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطى بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وتعاطى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية , وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين مع المتهم الثانى بقصد التعاطى ،وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتعاطى الحشيش وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.