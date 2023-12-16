المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ح.ا" عامل، بالسجن المشدد 15سنة وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح أبيض سكين بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز ، مفادها قيام المتهم ، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح أبيض سكين بحوزته ،وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.