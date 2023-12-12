السجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ش" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبته بالحبس سنة واحدة بتهمة إحراز سلاح كما عاقبت المتهمين "م.م"و"ا.ز" و"ح.ه" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط قسم طهطا مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الشابو وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.