الكويت: تأجيل اختبارات الفصل الدراسى الأول وإغلاق الأماكن السياحية لوفاة الأمير

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أعلنت وزارة التربية الكويتية تأجيل مواعيد بدء اختبارات الفصل الأول من العام الدراسى (2023-2024) لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتى كان مقرر لها أن تعقد فى الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر الجارى إلى 4 يناير المقبل كما تم ترحيل اختبارات الصف الثانى عشر بقسميه العلمى والأدبى إلى 7 يناير المقبل لتنتهى فى 18 من الشهر ذاته فيما ترحل اختبارات التعليم الدينى إلى 2 يناير المقبل.

كما أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية اليوم إغلاق جميع مرافقها ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر نظرا لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وكان الديوان الأميرى الكويتى نعى فى وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمى لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهى مساء يوم الثلاثاء المقبل.