العلاج الحر بالدقهلية يصدر تراخيص 72 معملاً ويرفض 16 لعدم توافر الاشتراطات

الدقهلية ـ شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 72 معملا، ورفض ترخيص 16 أخرى لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

وكشف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 98 معملاً بنطاق 10 مراكز على مستوى المحافظة هى ( المنصورة - أجا - السنبلاوين - تمى الأمديد - شربين - المنزلة - المطرية - الجمالية - طلخا - نبروه).

ولفت فؤاد، إلى أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.