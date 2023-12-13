الكشف على 1948 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى 11و 12 ديسمبر 2023، في قرية منشأة شومان مركز جمصة، (تأمين المقر الانتخابي للجنة مدرسة شومان)، وذلك تحت اشراف الدكتورة، علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1948 مريضاً، وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - أطفال - جراحه - اسنان - نسا وتنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل لتحاليل الدم و معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray



وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 340، أطفال 314، جراحة 175، جلدية 168، أسنان 86، رمد 170، أنف وأذن 184، عظام 313، نسا وتنظيم 198

كما تم إجراء عدد 267 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكرلـ 156 لحالة ونحو على 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات واصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية، و152 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.