السكة الحديد توفر خدمة جديدة لركاب قطارات المناشى ومنوف والمطرية.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت هيئة السكة الحديد ، أنه يمكن لركاب قطارات المناشي ومنوف والمطرية، حجز تذكرة الركون عن طريق منافذ الدفع الفوري على مستوى الجمهورية دون الذهاب للحجز بمحطة القطار، مشيرة أنه يمكن حجز التذكرة من أى مكان موجود به ماكينة الدفع الفوري ثم الذهاب للمحطة علي ميعاد القطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن حجز تذكرة الركوب قبل ميعاد السفر بـ 14 يوما، كما يمكن الحجز بالرقم القومي بحد أقصى عدد 4 تذاكر لكل بطاقة، وفى حالة إلغاء السفر يمكن رد التذاكر لشباك التذاكر بمحطة القطار قبل ميعاد السفر، بـ48 ساعة أو24 ساعة وفق قواعد وتعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.

وفى السياق ذاته، أتاحت الهيئة، حجز تذاكر السكة الحديد عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets ، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد و لهواتف أبل Apple .

وأتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

ويأتي هذا التعاون استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.