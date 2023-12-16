الإمارات تنعى أمير الكويت وتعلن تنكيس الأعلام حدادا

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم السبت.
وأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.
كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم .. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.».
وكانت مصر قد نعت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.
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