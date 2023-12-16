اليوم السابع
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الأنبا باخوم يشارك فى رياضة يوم عيد الميلاد بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:25 ص
الأنبا باخوم يشارك فى رياضة يوم عيد الميلاد بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون الأنبا باخوم يشارك فى رياضة يوم عيد الميلاد المجيد بالزيتون
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شارك مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في رياضة صوم الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون.
 
وتنظم الكنيسة هذه الرياضة الروحية، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الصلاة الأب الراعي، القمص أوغسطينوس موريس، حيث بدأت الأمسية الروحية بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها القداس الإلهي.
 
وألقى الأنبا باخوم العظة الروحية بعنوان "هكذا ولد يسوع"، انطلاقًا من إنجيل القديس متى، الإصحاح الأول، موضحًا الفارق بين تجسد المسيح في الماضي، وبين وقتنا الحالي.
 
ودعا الأب المطران جميع الحاضرين، أن يسمحوا بتجسد يسوع المسيح في حياتهم، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.
 
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الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا باخوم

كنيسه العائله المقدسه بالزيتون

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