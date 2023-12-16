اليوم السابع
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الأنبا باخوم يزور سجنى أبو زعبل قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:48 م
الأنبا باخوم يزور سجنى أبو زعبل قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الأنبا باخوم يزور سجني أبوزعبل قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
كتب ـ محمد الأحمدى

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زار صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، سجني أبوزعبل 1 و2، قبيل عيد الميلاد المجيد، بحضور القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب يوحنا سعد، مرشد مكتب خدمة يسوع السجين بالقاهرة، وخدام النشاط.
 
وألقى الأنبا باخوم تأملًا روحيًا بعنوان "سفراء مقيدون"، قائلًا: هكذا القديس بولس يعرف عن نفسه في رسالته إلى أهل أفسس 6: 2، سفير مقيد.
 
وتابع خلال عظته: سفير المسيح، مقيد بسلاسل السجن. هذه السلاسل لم تمنعه من نشر الفرح والرجاء في قلوب المؤمنين، الذي يرسل إليهم بكلمات تشجيع وحث على الإيمان والتمسك به هو المقيد يحث الحر بالتمسك بالإيمان، هو بالفعل مقيد لكنه حر. نحن أيضًا اليوم، نزلاء هنا، مقيدين جسديًا لا يمكننا الخروج، لكن ميلاد الرب قادر أن يجعلنا أحرارًا، يجعلنا سبب فرح ورجاء وتشجيع لمن هم بالخارج. 
 
واختتم عظته: فلنتمسك بالإيمان ولنجسده في محبتنا بعضنا لبعض فتتحول لسفراء للمسيح، وإن كنا مقيدين. الرب يبارككم. صلوا لأجلي.
 
 
 






الكنيسه الكاثوليكيه

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الاقباط الكاثوليك

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