اعرف الفرق بين أعراض الاكتئاب وسوء المزاج.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية طب جامعة الأزهر، إن الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة ولكن أصبحت كلمة اكتئاب تستخدم فى غير محلها، فى كثير من الأحيان، مشيرًا إلى وجود فرق بين الاكتئاب و سوء المزاج الذى يحدث نتيجة موقف عابر.

وأوضح أن سوء المزاج يكون لفترة زمنية قصيرة قد تصل ليوم أو يومين ويكون عند مواجهة مشكلة ما أو موقف يزعجك وهذا لا يعنى أنك مريض بالاكتئاب.

وأشار إلى أن الحزن أيضًا يختلف عن الاكتئاب، ويكون سبب الحزن هو على سبيل المثال وفاة شخص عزيز عليك وهذا أيضًا يختلف عن الاكتئاب، لأنه يرتبط بحدث قد يستمر لأيام ثم تتحسن حالتك.

وأشار إلى أن هناك مرحلة أخرى تسمى مرحلة المزاج المكتئب وتكون أعراضها الشعور بأعراض الحزن والعزلة وانخفاض الطاقة وفقدان الشهية وقلة التركيز وفقدان الاستمتاع بالأشياء التى كنت تحبها واضطرابات النوم ويستمر هذا أغلب ساعات اليوم ما عدا ساعتين تقريبًا.

وعن أسباب الاكتئاب قال أن بعض العائلات تنتشر بينها مرض الاكتئاب بشكل وراثى، وفى بعض الحالات تؤثر الضغوط الاجتماعية والحساسية تؤثر على مادة الدوبامين والسيروتونين فى الجزء الخاص بالمزاج فى المخ.

وأوضح أن استمرار أعراض الاكتئاب لمدة أسبوعين أغلب ساعات اليوم وعندما يؤثر على حياتك اليومية وعملك وعلاقتك بالآخرين يجب عليك الذهاب لطبيب نفسي للعلاج قبل أن تزداد الأعراض سوءًا.

وأضاف أنه لعلاج الاكتئاب يجب تغيير نمط التفكير السلبي الذى أدى إلى إصابتك بالاكتئاب وذلك من خلال العلاج المعرفي السلوكي، بجانب العلاج بالأدوية حسب حالة المريض.