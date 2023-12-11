علشان تحافظ على صحتك.. اعرف شروط تصفح "السوشيال ميديا"

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أهمية وسائل التواصل الاجتماعى فى حياتنا، إلا أنها تسبب بعض حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، إذا كنت تستخدمها بشكل متكرر، فمن الضرورى مراقبة صحتك العقلية أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وإليك أهم النصائح للحفاظ على صحتك أثناء تصفح "السوشيال ميديا"، وفقا للتقرير المنشور بموقعى "mypsychiatrist" و"healthsite".

أهم النصائح للحفاظ على صحتك..



تحديد وقت للشاشة للحفاظ على صحة العين

يجب أن تحدد وقتا للجلوس أمام شاشة هاتفك لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعى، للحفاظ على صحة العين، حيث أكدت الدراسات العلمية أن التعرض لشاشات الهواتف بصورة كبيرة يتسبب فى حساسية وجفاف العين.

ابعد جهاز الكمبيوتر عن غرفة نومك

حاول إبقاء هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بعيدًا عن غرفة نومك؛ يتسبب الضوء الأزرق الذى يصدر منه فى اضطراب النوم، حيث إن النوم الجيد أثناء الليل ضرورى لصحة جسدك وصحتك العقلية، وقد ثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم تعمل على تعطيلها .

حدد وقتك على وسائل التواصل الاجتماعى

هل تعلم أن الدراسات تظهر أن التخلص من سموم فيس بوك لمدة خمسة أيام يمكن أن يقلل من التوتر، لا يتعين عليك التخلي عنها تمامًا في ظل الوضع الحالي كجزء من الاعتماد على وسائل التواصل في حياتنا، لكن يجب تقليص الوقت إلى 10 دقائق يوميًا لكل منصة لمدة ثلاثة أسابيع حيث أثبت الدراسات أنه يحارب الوحدة ويقلل الاكتئاب .

الأمراض العقلية التى يمكن أن تتسبب فيها وسائل التواصل الاجتماعى..

الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية شيوعًا التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي، والأشخاص الذين يغرقون فى وسائل السوشيال ميديا، غالبًا هم أكثر عرضة للشعور بالاكتئاب والوحدة والخوف من فقدان الحياة.

وكلما قمت بفحص وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، كلما حدثت مقارنات من حياة الآخرين، مما قد تتزايد معها مشاعر النقص والوحدة، ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو جعل حالته الحالية أسوأ.

القلق

هناك أنواع مختلفة من اضطرابات القلق، لكن أحد اضطرابات القلق الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تنشأ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو القلق الاجتماعي.

القلق الاجتماعي هو حالة صحية عقلية حيث يصبح الناس قلقين في المواقف الاجتماعية، بعض أعراضها تشمل..