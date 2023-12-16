اجتماع لوزير الرى لبحث إيراد النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى ، اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر حيث تم استعراض إجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية، والحالة الهيدرولوجية للنهر.

كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لموسم الشتاء.

ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كل أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

جدير بالذكر، أن رؤية وزارة الرى نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، حيث يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.