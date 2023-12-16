اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:46 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم حادث سيارة -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري أجرة، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أمام قرية تونس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أمام قرية تونس، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 






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