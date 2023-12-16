إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري أجرة، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أمام قرية تونس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أمام قرية تونس، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.