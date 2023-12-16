إزاى تستخرج قيد اتحاد شاغلين من المراكز التكنولوجية؟.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

برزت أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق العديد من الأهداف، أهمها فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة وتبسيط وتحسين مستوى الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وذلك بما تقدمه من خدمات في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية، وغيرها.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المستندات المطلوب توفيرها لاستخراج قيد اتحاد شاغلين، نوضحها في السطور التالية:

-عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق ومع صورة الرقم القومي.

-موافقة 60% من عدد السكان بصورة الرقم القومي لكل منهم.

-كشف بموافقة 25% من السكان على تأسيس اتحاد شاغلين.

-محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

-صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

-دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يوم وتوقيع جميع السكان عليها وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

-صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد (رئيس الاتحاد – أمين الصندوق نائب – العضو).

-صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

-كشف بفرز الوحدات (جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة).

-اللائحة التأسيسية للاتحاد (من الحي).

-إقرار بصحة الأوراق (من الحي).

جديرٌ بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، تتبع أسلوبًا مطورًا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، كما أنها تتيح العديد من الخدمات، منها المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع، وطلب ترخيص أعمال بناء، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء (إنشاء - تعديل - تعليه - .....)، بالإضافة إلى طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، فضلًا عن طلب التنازل عن رخصة مباني).

وتتضمن الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئى/ الكلي، طلب تصالح عن مخالفات المباني، وطلب موافقة المبانى، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائى، إلى جانب طلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف.