أمير الكويت الجديد.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؟

إيمان حنا

أصبح الشيخ مشعل الحاكم السابع عشر للكويت، فعقب وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم السبت، أعلن مجلس الوزراء الكويتى في جلسة استثنائية، ولى العهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف.

فمن هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؟

هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت خلال الفترة من 1921 وحتى وفاته عام 1950، وعلى الرغم من أن دستور الكويت ينص على أن الأمير يجب أن يكون من ذرية مؤسس الدولة الشيخ مبارك الصباح، وتقليديا، تناوب على الحكم فرعا العائلة السالم والجابر، لكن هذا التقليد لم يتكرر خلال العقد الحالي، إذ ينتمي كل من الشيخ صباح والشيخ نواف والشيخ مشعل إلى فرع الجابر.

ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 27 سبتمبر 1940، ودرس الشيخ مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك (والتي تحولت في عهده إلى "أمن الدولة") برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980.

كما كان رئيسا فخريا لعدة جهات ، منها جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 ــ 2017م) وأيضا للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979 إذ كان أحد مؤسسي الجمعية.

وفي عام 1977 عينه الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت آنذلك رئيسا لديوانية شعراء النبط.

وفي 13 يناير 2004 عينه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد في 7 أكتوبر 2020 بتزكية من الشيخ نواف الراحل.

وفي 15 نوفمبر 2021، أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لينوب عنه في ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأثناء توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) منح (وسام قائد جوقة الشرف) من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.

وفي عام 2016، سافر الشيخ مشعل إلى الخارج وخضع لـ"عملية ناجحة"، وهو أب لـ12 ابنا.

وقال بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، في تغريدة له على موقع "إكس"، إن اختيار ولي العهد سيعكس "الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة. وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على عدة أصعدة".

وأضاف أنه من خلال عمله في جهاز الأمن وفي الحرس الوطني، يعد الشيخ مشعل عارفا بكل خفايا الأمور... فهو كان موجودا في الغرفة المجاورة لثلاثة من الأمراء الأربعة السابقين على نحو يومي" من دون أن يتولى منصبا في الحكومة.

واعتمدت دولة الكويت المحافظة، التي تحكمها أسرة الصباح، النظام البرلماني منذ 1962. ولكن، منذ ذلك الحين تم حل المجلس التشريعي مرارا، وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة من قبل عائلة الصباح المهيمنة على الحياة السياسية.