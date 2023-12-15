وزير التراث الإسرائيلى: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

كتب محمد شعلان

أكد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على ضرورة احتلال قطاع غزة بالكامل، قائلا: يجب احتلال غزة بالكامل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.