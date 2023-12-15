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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا مسجد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح  16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
 مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
 مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
 مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
 مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
 مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
 مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
 مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
 مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
 مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
 مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
 مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
م المسجد وعنوانه
 مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
 مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
 مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
 مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
 مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية
 






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