ورش فنية ودورات لتعليم اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ ، استمرار فعاليات دورة تعليم اللغة المصرية القديمة لطلاب كليات الآثار بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2023-2024م، ألقي محاضرة الدكتور السيد محمد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالوجه البحري.

كما نظم متحف كفر الشيخ ورشة فنية تثقيفية تناولت التعريف بمفهوم التطوع، وأهميته في المجتمع بشكل مبسط لمجموعة من أطفال مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، كما نظم قسم التربية المتحفية، لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بكفر الشيخ، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ.

استقبل متحف كفر الشيخ زيارات متعددة، تضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف، للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، كما أبدى الحضور سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.