اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ورشة عمل بمجسمات بـ"الطين" للمكفوفين بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:05 م
ورشة عمل بمجسمات بـ"الطين" للمكفوفين بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية جانب من ورشة العمل
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت الإدارة العامة للتربية المتحفية، بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، لذوي الهمم بالإسكندرية، ورشة عمل  في المتحف اليوناني الروماني وبالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، حيث تم تنظيم ورشة فنية لعمل مجسمات بالطين لعدد من المعبودات الموجودة بالمتحف، وتعود إلى العصر اليوناني لمجموعة من ذوي الهمم (المكفوفين).
 
ودارت الورشة حول تعليم الطلبة كيفية استخدام الطين وتشكيله وإعطاء الطلبة معلومات عن هذه المعبودات، وسبق الورشة جولة إرشادية بالمتحف، وشرح مقتنياته مع استخدام القلم الناطق الموجود بالمتحف ضمن وسائل الإتاحة للمتحف، وتمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني .
 
ويضم المتحف نحو 10 آلاف قطعة أثرية تعود الى العصر اليونانى الرومانى ، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الخقبة الزمنية.
 
والمتحف مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن يغلق باب التذاكر الساعة 4.30 عصرا، مع إتاحة استخدام كاميرا المحمول مجانا.
 
وأسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيه و الطالب المصرى 20 جنيه ، سائح أجنبى 300  جنيه،طالب سائح أجنبى 150 جنيه،  على أن يتم الدفع بالبطاقات الالكترونية، و الدخول مجانا للفئات ، الأطفال تحت 6 سنوات و كبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب،وذوى الإحتياجات الخاصة المصريين،ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية. 
 
 
ويعد المتحف الرومانى فى الإسكندرية، ضمن 20 متحفًا جرى افتتاحهم فى مصر خلال السنوات الماضية، من أعمال ترميم وتطوير وهو المتحف الوحيد المُتخصص فى الحضارة اليونانية والرومانية.
 
 
 
 
 
 
 






الاسكندرية

المتحف الرومانى

المتحف اليونانى الرومانى

اثار الاسكندرية




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