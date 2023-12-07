المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية أبرز إنجازات الدولة بملف السياحة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

يعد تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، أحد المتاحف المتخصص فى الآثار اليونانية الرومانية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،، من الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروعات الكبرى الأثرية والسياحية، وذلك بفضل إيلاء الدولة أهمية كبرى للمشاريع القومية الكبرى، ومنها المشروعات الأثرية والسياحية، وذلك لأهمية المتحف اليونانى الرومانى اكبر المتاحف المتخصصة فى الآثار اليونانية الرومانية بتكلفة بلغت 568 مليونا و329 الف جنيه، ويضمن 6000 قطعة أثرية مختلفة ومنها قطع أثرية نادرة تعرض لاول مرة امام الزائرين.

المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، شهد حالة من التجديد والتطوير سواء فى طريقة العرض المتحفى، أو كما يطلق الأثريون عليه سيناريو العرض المتحفى، والتى تجعل الزوار يشاهدون بين فترة وأخرى قطعًا أثرية جديدة باستمرار، وهذا يساعد بالتالى على ترميم عدد كبير جدًا من القطع الأثرية الموجودة داخل مخازن المتحف قبل عرضها.

المتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية، ضمن 20 متحفًا جرى افتتاحهم فى مصر خلال السنوات الماضية، من أعمال ترميم وتطوير وهو المتحف الوحيد المُتخصص فى الحضارة اليونانية والرومانية، وسوف يعرض لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة ضمن القاعات المخصصة للعرض والبالغ عددها 30 قاعة.

مكتبة المتحف اليونانى الرومانى واحدة من أهم المكتبات الموجودة بالإسكندرية، إذ تزخر بالعديد من الكتب النادرة، وقد تم نقلها إلى قاعة بالمتحف البحرى حتى تكون متاحة للدارسين، وقد تم فى سبتمبر 2010م إزالة سقف المكتبة الأصلى لإنشاء الطابق الثانى، كما هو مخطط طبقًا للتصميم الجديد للمبنى بعد التطوير.

قامت وزارة السياحة والآثار باعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وكذا أعمال الواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب ما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسى للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف، ووما يتضمنه من تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسى للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام، لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار بشكل متميز على أحث النظم الحديثة.

كما تم أعمال ترميم لمختلف العمارات والمبانى المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ اضاءات لتلك المبانى، بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمبانى المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وزراعة النخيل بحيث تكون مُصطفة على جانبى الطريق.

يشهد المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، إقبالا كبيرا، وتوافد أعداد كبيرة من الزائرين علية منذ افتتاحه، خاصة الأفواج السياحية، والرحلات القادمة من مختلف محافظات مصر، واقبال طلاب المدارس والجامعات وكافة أطياف الشعب، الذين حرصوا على زيارة هذا الصرح العظيم، أحد أهم وأبرز المناطق السياحية بالإسكندرية، سواء للمبنى التاريخى أوالمجموعة الأثرية النادرة به، حيث يعد المتحف اليونانى الرومانى، من أكبر متاحف الإسكندرية حاليا، وهوالمتحف الوحيد المتخصص فى الحضارة اليونانية والرومانية، وقد تم الإنتهاء من أعمال الترميم والتى كانت متوقفة منذ عام 2005، وحتى تم البدء فى أعمال الترميم فى 2018 وكان الإفتتاح فى أكتوبر 2023 الماضى.