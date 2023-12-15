ننشر جدول امتحانات الترم الأول للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المستوى الرفيع 2023 الترم الأول، بالمدارس الرسمية للغات، والذي ينتهي معه الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024.

ويخوض طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية للغات،كالتالي، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والصف الثاني الثانوي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، امتحان مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

ويؤدي الطلاب يوم يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، امتحان مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادي، والصف الخامس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ارسال جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الأول، إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الرسمية للغات، أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.