نقيب المرافق: الحملة الرسمية للسيسى نجحت فى إبراز أهم إنجازات الرئيس

كتبت آية دعبس

وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، تحية شكر وتقدير، إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى برئاسة المستشار محمود فوزى، على الجهود الكبيرة للحملة الانتخابية خلال الفترة الأخيرة والتي نجحت من خلالها الحملة في الحشد و التوعية بشكل واسع شمل أنحاء الجمهورية بالكامل.

وأوضح فؤاد، فى بيان، أن نجاح الحملة الرسمية فى أن تبرز أهم إنجازات الرئيس خلال الفترة السابقة في أدق الظروف وأصعبها والتي لم ترتكز على جانب واحد بل تعددت وتشكلت وشملت المرأة والطفل وذوى الهمم والمشروعات العملاقة و المبادرات الرئاسية غير المسبوقة ومشروعات التنمية المستدامة في القرى الفقيرة وصعيد مصر وتعظيم الاستفادة من أصول المشروعات القائمة، مؤكدا أن نجاح الحملة الانتخابية والحشد هو في الأصل نتاج عمل ونجاح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى وثمرة جهوده وعمله الدائم وعزيمته التي لا تلين.

وأضاف: نبارك ونهنئ أنفسنا أولا بهذا النجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤكد على دعمه ومساندته وتأييده في الفترة المقبلة التي ندعوا الله أن يزينها بالنجاح، مع أطيب تمنياتنا للمستشار محمود فوزى وفريق عمله المتميز بالمزيد من النجاح والتوفيق والازدهار الدائم بعون الله.